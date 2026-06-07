Российским школьникам могут предложить новый формат домашних заданий

Формат домашних заданий в школах необходимо менять из-за стремительного развития искусственного интеллекта, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. По его словам, ИИ стал серьезным вызовом для системы школьного и высшего образования.

Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает, — сказал Музаев.

Он подчеркнул, что нужен такой формат, который заинтересует ученика или замотивирует его к действию. Глава ведомства привел в пример проект, практическую часть или задание на запоминание.

Акцент стоит сделать на заданиях, требующих личного участия и креативного мышления, которые невозможно делегировать нейросетям. Внедрение таких изменений потребует времени и пересмотра учебных программ.

Ранее режиссер Сарик Андреасян на полях ПМЭФ поделился, что ИИ с легкостью бы сделал любые экшен-сцены в кино лучше человека, однако ему пока не хватает опыта. Режиссер напомнил, что когда-то людям были в новинку и горячая вода, и лифты. Он призвал не сопротивляться техническому прогрессу, однако не стал давать прогнозов, когда именно ИИ станет более функциональным.