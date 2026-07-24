Сливы на зиму — 6 лучших рецептов на любой вкус: от компота до соленья

Сливы на зиму — 6 лучших рецептов на любой вкус: от компота до соленья

Из слив можно сделать и сладкое варенье к чаю, и пикантный соус к мясу, и компот, который зимой напомнит о лете. Она хороша и в классических заготовках, и в необычных — с чесноком, с пряностями, даже в собственном соку. Мы собрали шесть проверенных рецептов на любой вкус.

Как заготовить сливы на зиму? Полезные советы

Для компотов и маринования выбирайте плотные, мясистые сливы с толстой кожицей — они не развалятся при заливке.

Для варенья, джема и соусов подходят любые спелые плоды, даже слегка перезревшие — они дадут больше сока и аромата.

Уксус в маринованные сливы добавляйте только перед заливкой, иначе они станут жесткими.

Для соусов не жалейте зелени и чеснока — они раскрывают вкус сливы.

Храните заготовки в прохладном темном месте — погребе, кладовке или холодильнике.

Рецепт № 1: компот из слив на зиму — классика, которая никогда не надоедает

Сливовый компот хорош и сам по себе, и сливы из него можно подавать с мороженым или добавлять в выпечку.

На трехлитровую банку возьмите 8–10 средних плотных слив (примерно 500–600 г), 2,5 л воды и 350–400 г сахара. Ягоды вымойте и наколите в нескольких местах, чтобы кожица не потрескалась от горячей воды. Разложите сливы по стерилизованным банкам — они должны заполнить емкость примерно на треть. Залейте крутым кипятком до самого верха, накройте крышкой и оставьте на 15–20 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, доведите до кипения и варите 2–3 минуты, пока сахар полностью не растворится. Залейте сливы кипящим сиропом, закатайте, переверните банку и укутайте до остывания.

Как заготовить сливы на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 2: варенье из слив дольками — чтобы ягоды оставались целыми

Это варенье ценят за то, что сливы в нем не развариваются, а остаются упругими, почти как цукаты. Сироп получается прозрачным и густым, а сами дольки — янтарными.

Возьмите 1 кг слив и 800 г сахарного песка. Сливы промойте хорошенько, разрежьте пополам и удалите косточки. Засыпьте дольки сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте на 3–4 часа, чтобы сливы пустили сок. Поставьте кастрюлю на медленный огонь, доведите до кипения, снимите пену и варите 5–7 минут. Потом снимите с огня, дайте полностью остыть — так сливы останутся целыми. Повторите варку еще 2–3 раза с интервалом в 6–8 часов. После последней варки разлейте варенье по стерилизованным банкам и закатайте. Такое варенье хранится годами и не засахаривается.

Рецепт № 3: густой сливовый джем — для начинок и бутербродов

Если варенье с цельными дольками кажется слишком хлопотным, джем — отличная альтернатива. Он варится быстрее, а получается густым, как холодец, без загустителей — за счет природного пектина в сливах.

Возьмите 1 кг слив, 200–250 г сахара (можно больше, если сливы кислые) и полстакана воды. Сливы вымойте, удалите косточки, сложите в кастрюлю, влейте воду и поставьте на слабый огонь. Варите 5 минут после закипания, следом увеличьте мощность плиты до среднего и варите, помешивая, пока масса не загустеет. Готовность проверяйте каплей на блюдце — она не должна растекаться. Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам и закатайте. Из такого джема зимой получаются отличные пироги и бутерброды к чаю.

Рецепты из сливы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 4: пикантный сливовый соус к мясу

Сливовый соус с чесноком, зеленью и острым перцем отлично подходит к свинине, утке, курице и даже рыбе. Готовится просто, без уксуса и долгой стерилизации.

Возьмите 2 кг спелых слив (лучше кисловатых), 1–2 стручка острого перца, 1 головку чеснока, по пучку кинзы, базилика и петрушки, соль по вкусу. Сливы вымойте, удалите косточки, сложите в кастрюлю и поставьте на маленький огонь. Тушите, периодически помешивая, пока сливы не превратятся в однородную массу. Добавьте мелко нарезанный острый перец и пропущенный через пресс чеснок. За 5 минут до готовности положите рубленую зелень и соль. Прогрейте еще 5 минут, разлейте по стерилизованным банкам и закатайте. Соус хранится в холодильнике или погребе до года.

Рецепт № 5: маринованные сливы с чесноком — необычная закуска к мясу

Маринованные сливы — это та самая закуска, которая удивляет гостей и исчезает со стола первой. Кисло-сладкие, с пикантным чесночным ароматом, они отлично дополняют мясные блюда и сырные тарелки.

Возьмите 1 кг плотных, чуть недозрелых слив (лучше венгерку), 1 литр воды, 200 г сахара, 100 мл 9% уксуса, 1 столовую ложку соли, 5–6 долек чеснока, перец горошком и гвоздику по вкусу. Сливы вымойте, каждую наколите. В чистую емкость уложите сливы, чеснок и пряности. Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром, влейте уксус. Залейте сливы горячим маринадом, закатайте, переверните и укутайте. Через месяц они полностью готовы — станут упругими, пряными и очень ароматными.

Рецепт № 6: вяленые сливы в духовке — полезная альтернатива черносливу

Вяленые сливы — это не только вкусно, но и полезно. Они хранятся без холодильника, занимают мало места и отлично подходят к вину, сырам, мясу или просто как перекус.

Возьмите 1,5 кг крупных плотных слив, 2–3 веточки свежего розмарина, сушеные тимьян и базилик по вкусу, 25 г жидкого меда. Сливы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки. Смешайте мед с пряностями, смажьте половинки слив. Разложите их на противне, застеленном пергаментом, срезом вверх. Сушите в духовке при минимальной температуре (60–70°С) с приоткрытой дверцей 5–6 часов, периодически переворачивая. Готовые сливы должны быть эластичными, но не ломкими. Храните в стеклянной банке с плотной крышкой в сухом темном месте.

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