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07 июля 2026 в 11:28

Академик РАН оценил решение отменить домашние задания в первых классах

Онищенко поддержал отмену домашних заданий в первых классах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отмена домашнего задания в первых классах значительно снизит нагрузку на школьников и положительно скажется на их здоровье, считает заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, которые передает РИА Новости, это правило давно нужно было ввести в отечественных образовательных учреждениях.

Мы давно настаивали на этой норме, это будет хорошо. Детям, конечно, станет легче. Ребенок сейчас, приходя в первый класс, и так должен уметь считать и писать, не то что было раньше. Поэтому это правильное и нужное решение во имя здоровья детей, — отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что учителя столкнутся с трудностями после нового указа, поскольку придется менять школьную программу для первых классов. Помимо этого, пройденный материал нужно будет закреплять непосредственно во время уроков.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил менять старые школьные учебники на новые за счет государства. Он отметил, что инициатива предполагает введение отдельного федерального финансирования.

Общество
школы
домашние задания
Минпросвещения
Геннадий Онищенко
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