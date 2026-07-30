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30 июля 2026 в 18:15

Кубанцу дали 25 лет за сотрудничество с запрещенной организацией

Жителя Кубани осудили на 25 лет за передачу данных о кораблях ВМФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края к 25 годам лишения свободы за государственную измену, сообщил ТАСС представитель суда. Мужчина обвиняется по делу о передаче сведений о кораблях Вооруженных сил России в Новороссийске.

Подсудимый, находясь на территории г. Новороссийска, осуществил сбор информации о передвижении военной техники и перемещении кораблей в гавани г. Новороссийска и передал руководителю террористической организации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в участии в деятельности и финансировании проукраинской экстремистской и террористической организации, расследование дела вело УФСБ по Краснодарскому краю. Кроме того, фигурант передавал сведения об учениях и перемещениях сил Черноморского флота и объектах военной инфраструктуры в Новороссийске.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор Евгению Чернышову, передавшему информацию о Новороссийской военно-морской базе сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

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