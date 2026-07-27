Слившему украинской разведке фото военной базы россиянину вынесли приговор Россиянина приговорили к 22 годам за передачу ВСУ данных о базе в Новороссийске

Южный окружной военный суд вынес приговор Евгению Чернышову, передавшему информацию о Новороссийской военно-морской базе сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщила пресс-служба суда в канале на платформе МАКС. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Подсудимый собрал сведения, осуществив фотографирование Новороссийской военно-морской базы <...>, количества и места расположения военных судов. Чернышов передал сведения сотрудникам ГУР Минобороны Украины, — говорится в сообщении.

Мужчину также обязали выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей. Он полностью признал вину в суде.

Ранее сообщалось о задержании в Крыму двух россиян, которые собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации по заданию украинских спецслужб. Также злоумышленники фиксировали последствия ударов ВСУ.

До этого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 46-летнего гражданина России, собиравшего данные для спецслужб Украины. Мужчина фиксировал координаты подразделений Минобороны и объектов ТЭК в Краснодарском крае.