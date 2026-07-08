В Крыму задержали агентов Киева, собиравших данные о ВС России в зоне СВО

В Крыму задержали агентов Киева, собиравших данные о ВС России в зоне СВО

Силовики задержали в Крыму двух россиян, которые собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации по заданию украинских спецслужб, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Также злоумышленники фиксировали последствия ударов ВСУ.

На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, <...> подозреваемых в собирании и передаче противнику сведений в отношении объектов Министерства обороны РФ в регионе, — отметили в ведомстве.

Россияне сами вышли на связь с сотрудниками украинских спецслужб. Они передавали Киеву сведения о дислокации подразделений Минобороны РФ, собирали данные о российских военнослужащих и местах расположения ПВО на полуострове. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Кабардино-Балкарии восьмерых участников террористической ячейки, которые готовили вооруженные нападения на сотрудников полиции. Злоумышленники присягнули на верность эмиссару международной террористической организации.