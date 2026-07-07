Восемь террористов готовили нападение на российских правоохранителей ФСБ: в Кабардино-Балкарии задержали восьмерых членов террористической ячейки

Силовики задержали в Кабардино-Балкарии восьмерых участников террористической ячейки, которые готовили вооруженные нападения на сотрудников полиции, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Отмечается, что злоумышленники присягнули на верность эмиссару международной террористической организации.

Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики, — говорится в сообщении.

Преступники готовили вооруженные нападения на административные здания правоохранительных органов с целью завладения оружием для последующего ухода в подполье. Главарь и члены террористической ячейки задержаны. В ходе обысков были изъяты в том числе 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, пять килограммов пороха и 18 ножей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к теракту» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Теперь злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ пресекла массовую рассылку бомб, закамуфлированных в парфюмерных наборах военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий. Правоохранителям удалось задержать 23-летнего россиянина, завербованного украинскими спецслужбами.