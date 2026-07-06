Агент Киева замаскировал взрывчатку под парфюмерные наборы для военных ФСБ пресекла рассылку взрывчатки в парфюмерных наборах российским военным

Силовики пресекли массовую рассылку бомб, закамуфлированных в парфюмерных наборах военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Правоохранителям удалось задержать 23-летнего россиянина, завербованного спецслужбами Украины.

Предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в СВО военнослужащих Минобороны РФ, а также сотрудников оборонных предприятий, — отметили в ЦОС.

Мужчина изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, и отправил их по почте военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Злоумышленника схватили в Первоуральске Свердловской области. Посылки были изъяты и обезврежены.

Ранее сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене 46-летнего гражданина России, собиравшего данные для украинских спецслужб. По данным следствия, житель Анапы Краснодарского края сам вышел на контакт с представителем СБУ.