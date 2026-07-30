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30 июля 2026 в 17:35

Число пострадавших после падения обломков БПЛА на Кубани увеличилось

Число пострадавших при атаке БПЛА на Кубани выросло до шести

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Число пострадавших в результате атаки БПЛА на предприятие в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до шести человек, сообщил оперативный штаб региона в мессенджере МАКС. Четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двое проходят лечение амбулаторно.

Число пострадавших при атаке БПЛА в поселке Волна Темрюкского района увеличилось до 6, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали на территории одного из предприятий в поселке Волна. В результате происшествия пострадали четыре человека.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об обнаружении обломков сбитых беспилотников ВСУ на территории промышленных предприятий и в районе морского порта Таганрога. По его словам, в результате падения фрагментов никто не пострадал.

Также губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом пострадал один человек. По его словам, в ночь на вторник силы ПВО уничтожили над территорией региона четыре БПЛА.

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