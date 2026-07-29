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29 июля 2026 в 21:05

Мать убитой на Кубани девушки-аниматора высказалась о приговоре обвиняемым

Мать убитой на Кубани девушки-аниматора назвала приговор обвиняемым адекватным

Демьян Кеворкьян Демьян Кеворкьян Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
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Надежда Плешкова, мать убитой девушки-аниматора Татьяны Мостыко, в беседе с NEWS.ru назвала приговор суда обвиняемым адекватным. При этом она заметила, что дочь уже не вернуть и боль от утраты останется с ней до конца жизни.

На мой взгляд, приговор в рамках Уголовного кодекса вполне адекватный. Не стоит ожидать исключения из правил в виде пожизненного заключения этим двум упырям. Довольна ли я приговором — некорректный вопрос. Естественно, нет — он мне не вернет ребенка. Моя боль останется со мной до конца жизни, она внутри меня, не на публику, — сказала женщина.

По ее словам, прокурор провел огромную работу. Информация по уголовному делу была максимально систематизирована и донесена до присяжных заседателей, на основании которой они вынесли вердикт.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае суд приговорил к пожизненному заключению организатора преступной группировки Демьяна Кеворкьяна за убийство аниматоров Кирилла Чубко и его коллеги Мостыко в апреле 2023 года. Осужденный не согласился с вердиктом и просил его оправдать.

Подельника главаря банды, Анатолия Двойникова, приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Второму сообщнику, Араму Татосяну, назначили 23 года заключения и штраф в размере 400 тыс. рублей.

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