В УЕФА отреагировали на желание Инфантино продать долю прав ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о том, что будет бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА), сообщили на сайте организации. Причина тому — слухи о желании главы ФИФА Джанни Инфантино продавать доли прав чемпионатов мира частным инвесторам.

УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам <...> Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, — говорится в релизе.

Свою солидарность с позицией союза высказали все 55 входящих в нее ассоциаций. По их мнению, подобные международные соревнования нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Они напомнили, что чемпионаты мира создавались многими поколениями спортсменов, тренеров, болельщиков.

Ранее о планах Инфантино сообщила газета The Times. По ее данным, он хочет продать доли прав различным покупателям вроде администрации США или банка JPMorgan.