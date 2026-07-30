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30 июля 2026 в 18:44

В ГД раскрыли виновных в недопуске хоккеистов из РФ на чемпионат мира

Свищев: скандинавские страны виноваты в недопуске хоккеистов из РФ на ЧМ-2027

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В недопуске сборной России по хоккею на чемпионат мира 2027 года виноваты скандинавы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, на мировых первенствах отсутствуют интрига и эмоции без участия россиян.

Грустно слышать такие решения. Кому вообще нужны чемпионаты мира без России? Ни интриги, ни эмоций. Хоккей без России — фигня какая-то. Обидно, что русофобское лобби в спорте до сих пор побеждает. Думаю, немалую роль сыграли скандинавские страны. Канадцы и американцы исторически любят играть с Россией. К сожалению, европейское хоккейное полусообщество в этой ситуации одержало победу, — сказал Свищев.

Ранее олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал недопуск российских хоккеистов на ЧМ-2027 издевательским решением. По его словам, он расстроен этой новостью, поскольку в России ожидали от зарубежных коллег совершенно иного решения.

До этого Международная федерация хоккея отказала российской сборной в праве участия в ЧМ-2027. Данное решение было принято по итогам повторного рассмотрения запроса, представленного Федерацией хоккея России.

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Хоккей
Дмитрий Свищев
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