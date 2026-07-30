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30 июля 2026 в 18:30

«Кошки-мышки»: Фетисов о недопуске российских хоккеистов до чемпионата мира

Фетисов назвал издевательским решением недопуск хоккеистов РФ до чемпионата мира

Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Олимпийский чемпион и тренер Вячеслав Фетисов назвал недопуск российских хоккеистов на чемпионат мира 2027 года со стороны Международной федерации хоккея издевательским решением. По его словам, он расстроен этой новостью, поскольку в России ожидали от зарубежных коллег совершенно иного решения.

Печальная новость. Ожидали другого. Какая-то игра в наперстки и кошки-мышки. Издевательское решение международной федерации. Печально, я расстроен, — высказался Фетисов.

Ранее Международная федерация хоккея отказала российской сборной в праве участия в ЧМ-2027. Данное решение было принято по итогам повторного рассмотрения запроса, представленного Федерацией хоккея России.

До этого призер Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Даниил Марков заявил, что готов выставить свои награды на аукцион. Полученные от продажи средства он намерен направить на поддержку участников специальной военной операции. В активе российского спортсмена числятся бронзовая медаль Олимпиады 2002 года и чемпионский титул мира 2008 года.

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