«Кошки-мышки»: Фетисов о недопуске российских хоккеистов до чемпионата мира

«Кошки-мышки»: Фетисов о недопуске российских хоккеистов до чемпионата мира Фетисов назвал издевательским решением недопуск хоккеистов РФ до чемпионата мира

Олимпийский чемпион и тренер Вячеслав Фетисов назвал недопуск российских хоккеистов на чемпионат мира 2027 года со стороны Международной федерации хоккея издевательским решением. По его словам, он расстроен этой новостью, поскольку в России ожидали от зарубежных коллег совершенно иного решения.

Печальная новость. Ожидали другого. Какая-то игра в наперстки и кошки-мышки. Издевательское решение международной федерации. Печально, я расстроен, — высказался Фетисов.

Ранее Международная федерация хоккея отказала российской сборной в праве участия в ЧМ-2027. Данное решение было принято по итогам повторного рассмотрения запроса, представленного Федерацией хоккея России.

До этого призер Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Даниил Марков заявил, что готов выставить свои награды на аукцион. Полученные от продажи средства он намерен направить на поддержку участников специальной военной операции. В активе российского спортсмена числятся бронзовая медаль Олимпиады 2002 года и чемпионский титул мира 2008 года.