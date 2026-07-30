Чемпион мира по хоккею захотел продать свои медали ради помощи бойцам СВО

Призер Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Даниил Марков заявил в беседе с ТАСС, что может продать свои награды на аукционе. Вырученные средства он планирует направить на помощь участникам специальной военной операции. Спортсмен выиграл бронзу Олимпиады 2002 года и чемпионат мира 2008 года.
Может, я подумаю провести аукцион с другими бывшими игроками, если они согласятся, для помощи ребятам на СВО, — отметил Марков.
Ранее сообщалось, что в России начали создавать национальный стандарт наставничества с учетом практик трудоустройства и адаптации ветеранов СВО. Разработкой занимается Национальное агентство развития квалификаций. Документ станет методологической базой для руководителей коммерческих компаний и предприятий.
До этого президент России Владимир Путин порекомендовал властям в регионах страны организовать для участников СВО и их семей бесплатную помощь в сфере здравоохранения и туризма. Также глава государства поручил расширить меры социальной поддержки в области образования и спорта.