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30 июля 2026 в 09:18

Чемпион мира по хоккею захотел продать свои медали ради помощи бойцам СВО

Хоккеист Марков может продать свои награды на аукционе для помощи бойцам СВО

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Призер Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Даниил Марков заявил в беседе с ТАСС, что может продать свои награды на аукционе. Вырученные средства он планирует направить на помощь участникам специальной военной операции. Спортсмен выиграл бронзу Олимпиады 2002 года и чемпионат мира 2008 года.

Может, я подумаю провести аукцион с другими бывшими игроками, если они согласятся, для помощи ребятам на СВО, — отметил Марков.

Ранее сообщалось, что в России начали создавать национальный стандарт наставничества с учетом практик трудоустройства и адаптации ветеранов СВО. Разработкой занимается Национальное агентство развития квалификаций. Документ станет методологической базой для руководителей коммерческих компаний и предприятий.

До этого президент России Владимир Путин порекомендовал властям в регионах страны организовать для участников СВО и их семей бесплатную помощь в сфере здравоохранения и туризма. Также глава государства поручил расширить меры социальной поддержки в области образования и спорта.

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