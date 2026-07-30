Чемпион мира по хоккею захотел продать свои медали ради помощи бойцам СВО

Чемпион мира по хоккею захотел продать свои медали ради помощи бойцам СВО Хоккеист Марков может продать свои награды на аукционе для помощи бойцам СВО

Призер Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Даниил Марков заявил в беседе с ТАСС, что может продать свои награды на аукционе. Вырученные средства он планирует направить на помощь участникам специальной военной операции. Спортсмен выиграл бронзу Олимпиады 2002 года и чемпионат мира 2008 года.

Может, я подумаю провести аукцион с другими бывшими игроками, если они согласятся, для помощи ребятам на СВО, — отметил Марков.

Ранее сообщалось, что в России начали создавать национальный стандарт наставничества с учетом практик трудоустройства и адаптации ветеранов СВО. Разработкой занимается Национальное агентство развития квалификаций. Документ станет методологической базой для руководителей коммерческих компаний и предприятий.

До этого президент России Владимир Путин порекомендовал властям в регионах страны организовать для участников СВО и их семей бесплатную помощь в сфере здравоохранения и туризма. Также глава государства поручил расширить меры социальной поддержки в области образования и спорта.