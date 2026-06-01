Путин поручил расширить помощь бойцам СВО в сфере медицины и туризма

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям в регионах страны организовать для участников СВО и их семей бесплатную помощь в сфере здравоохранения и туризма, сообщили в пресс-службе Кремля. Также документ содержит пункт о расширении социальной поддержки в области образования и спорта.

Документ предусматривает расширение доступа к услугам в рамках государственного и муниципального социального заказа. Отчитаться о проделанной работе необходимо до 1 ноября 2026 года, а в дальнейшем — ежегодно.

Ранее Путин завершил общение с выпускниками проекта «Время героев» патриотическим возгласом в поддержку бойцов СВО. Верховный главнокомандующий вместе с присутствующими офицерами трижды скандировал «Ура!».

Кроме того Путин утвердил закон, который освобождает участников специальной военной операции, подписавших контракт с мая 2026 года, от долгов по кредитам, взятым до принятия этого акта. Данная мера касается обязательств, не превышающих 10 млн рублей, по которым до декабря 2024 года уже были судебные решения о взыскании или выданы исполнительные листы.