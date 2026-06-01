01 июня 2026 в 10:33

Путин поручил разработать изменения для чиновников из новых регионов

Путин может разрешить чиновникам в новых регионах работать после 70 лет

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин распорядился подготовить и направить в Госдуму проект закона о продлении муниципальной службы для чиновников, которым исполнилось 70 лет, в новых регионах, сообщается на сайте Кремля. Инициатива касается ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Обеспечить разработку и внесение в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации законопроекта, предусматривающего возможность продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших возраста 70 лет, в муниципальных образованиях, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, — говорится в документе.

Ранее Путин продлил полномочия замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова до 8 июля 2027 года. Распоряжение принято согласно нормам федерального закона о гражданской службе.

Кроме того, возглавляющий экспертный департамент администрации Кремля Денис Агафонов стал новым шерпой России в «Большой двадцатке» в соответствии с указом главы государства. Он пришел на смену Светлане Лукаш.

Также президент порекомендовал региональным властям обеспечить ветеранов спецоперации и их близких бесплатными медицинскими услугами, а также возможностью путешествовать. Помимо этого, в документе говорится о расширении перечня услуг по госзаказу и муниципальному социальному заказу.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

