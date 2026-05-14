Путин продлил срок службы видному российскому дипломату

14 мая 2026 в 12:40

Путин продлил срок службы замглавы МИД Рябкову до 2027 года

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока государственной гражданской службы заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова до 8 июля 2027 года, следует из документа опубликованного на официальном портале правовой информации. Решение принято в соответствии с федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

В соответствии с частью 1 статьи 25 ФЗ от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2027 года заместителю министра иностранных дел РФ Рябкову Сергею Алексеевичу, — говорится в документе.

Ранее Рябков встретился с послом Чили Эдуардо Раулем Эскобаром Марином в связи с завершением его миссии. Он выразил дипломату признательность за работу.

До этого Рябков заявил, что Москва не намерена покидать Западное полушарие, вопреки стремлению Вашингтона вытеснить Россию и Китай из этого региона. Он подчеркнул, что Куба остается одним из приоритетов российской внешней политики, и предать Остров свободы «исключено».

