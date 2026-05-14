14 мая 2026 в 08:04

«Гнойник»: Запад обвинили в игнорировании тайных тюрем на Украине

Мирошник заявил, что Запад игнорирует данные о тайных пыточных на Украине

Информацию о существовании на Украине тайных пыточных Запад предпочитает игнорировать, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Истязания военнопленных в подобных тюрьмах продолжаются, а концентрация психопатов, совершающих зверства, зашкаливает, добавил дипломат.

В докладах [про пытки со стороны ВСУ] мы заявили, что существует целая сеть секретных тюрем. Никакой реакции со стороны западников не было в виде давления на Украину или требования вскрыть этот гнойник, — заявил дипломат.

Мирошник затруднился сказать, сколько времени человек может находиться в украинском плену без официальной регистрации. По его словам, это может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Что происходит в этот период и сколько людей не доживают до постановки на учет, можно будет установить только после длительного расследования, рассказал он.

Ранее Мирошник утверждал, что российским военнопленным украинские военные вводят неизвестные лекарственные препараты, а в некоторых случаях прямо предупреждают их о неминуемой смерти. Эти факты сейчас расследуются, сообщил дипломат.

