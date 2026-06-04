В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше

В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше

Неизвестную китайскую подлодку обнаружили рядом с Шанхаем, пожирающий плоть паразит появился в США, представитель МИД РФ Мария Захарова не сдержала слез во время рассказа о теракте в Старобельске — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Спутники засекли неизвестную подлодку в Шанхае

Неизвестную китайскую подводную лодку обнаружили на спутниковых снимках верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае. Ее главной особенностью стало отсутствие традиционной рубки, характерной для большинства современных субмарин.

По мнению аналитиков, такая компоновка встречается крайне редко и может свидетельствовать о разработке нового типа высокоскоростной и малошумной подводной платформы. При этом власти КНР не делали никаких официальных заявлений.

Эксперты оценили длину подлодки примерно в 120 метров, а ширину — в 10–11 метров. По своим размерам она превосходит большинство современных дизель-электрических субмарин и многие атомные многоцелевые подлодки.

При этом длина китайских атомных подлодок проекта Type 093 составляет около 108–110 метров, а американских субмарин класса Virginia — около 115 метров. Как пишет источник, отсутствие рубки способно улучшить обтекаемость корпуса, повысить скорость и маневренность под водой, а также снизить шумность и заметность субмарины. Назначение новой подлодки пока остается неизвестным.

Также китайские аналитики отмечали, что Россия устроила переполох на Западе, вернув в строй тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов». Корабль приступил к финальному этапу испытаний и вскоре возобновит службу.

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

«Российский военно-морской монстр триумфально возвращается. „Адмирал Нахимов“ не имеет себе равных по огневой мощи во всем мире», — сказали военные эксперты.

Аналитики отметили, что модернизация крейсера, построенного еще в советское время, оказалась крайне сложной задачей, особенно в условиях западных санкций, однако теперь корабль получил гиперзвуковые ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также комплекс «Панцирь-М». По оценкам экспертов, такое вооружение делает его одним из самых грозных надводных боевых кораблей в мире, способным выполнять длительные миссии вдали от порта приписки.

В Китае полагают, что в странах НАТО крайне недовольны решением довести ремонт крейсера до конца, а его появление вблизи побережья западных государств станет для них максимально неприятным событием. Встреча с «Адмиралом Нахимовым», по признанию многих военных экспертов, может стать худшим кошмаром для авианосной группы ВМС США.

Поедающий животную плоть червь появился в США

Журналисты сообщили, что экономике американского аграрного сектора угрожает появление плотоядного мясного червя в Техасе. Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов подтвердило обнаружение личинок паразита у теленка в округе Завала накануне, 3 июня.

«Министерство вложило значительные средства в инструменты, необходимые для ликвидации паразита, с тех пор как число случаев заражения начало расти в Центральной Америке и Мексике», — говорилось в сообщении.

Для сдерживания распространения вредителя, который питается живой тканью животных, власти установили карантинную зону радиусом 20 километров и усилили контроль за перемещением скота. К 4 июня новых случаев заражения не было зафиксировано. Ведомство подчеркнуло, что в США ранее успешно справлялись с этим вредителем и готовы повторить успех.

Также власти американского штата Колорадо объявили, что на местных территориях появилась агрессивная разновидность червей. Указывалось, что существа разрушают состав почвы и наносят серьезный урон экосистемам, повреждая корни растений и ускоряя высыхание грунта.

Азиатский прыгающий червь, которого также называют «сумасшедшим» или «змеиным», отличается значительной скоростью поглощения органики на поверхности земли, уточнили специалисты. При этом паразит живет всего один сезон, не выдерживая низких температур.

«Предотвращение распространения прыгающего червя в Колорадо имеет критическое значение для защиты здоровых почв и местных растений нашего штата», — отметил директор отдела растениеводства местного Минсельхоза Вондирад Гебру.

Плотоядный мясной червь (Bipalium kewense) Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press

Захарова расплакалась во время выступления по Старобельску

Представитель МИД России Мария Захарова расплакалась, рассказывая о жертвах удара по колледжу Старобельска во время брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). У своих помощников она попросила салфетку, чтобы продолжить речь.

«Принесите мне салфетку, пожалуйста. Я готовилась, но, видимо, все равно подготовилась плохо», — призналась Захарова.

Дипломат рассказала о студентах Старобельского профессионального колледжа, которые погибли в результате ударов ВСУ. По воспоминаниям их родных, они все были светлыми и добрыми людьми.

До этого Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель мирных жителей в результате ударов Вооруженных сил Украины по зданию колледжа в Старобельске. Представитель управления Шабия Манту сообщила, что команда УВКПЧ верифицировала факт гибели 21 гражданского.

«Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель», — сказала журналистам Манту.

При этом 4 июня, в Международный день невинных детей — жертв агрессии, Захарова обратила внимание на отсутствие реакции международных структур касательно теракта в Старобельске. По ее словам, этот факт не может не возмущать. При этом слепота и ложь Запада в отношении к хладнокровному убийству детей в ЛНР уже никого не удивляют, уточнила представитель МИД РФ.

«Сегодня не суббота и не воскресенье — сегодня рабочий день. Эта структура сумеет найти в себе силы и сказать о том, что накануне 4 июня, этого самого международного дня, когда вспоминают детей, которые стали жертвами вооруженных конфликтов, они вспомнят о тех детях, которые были убиты в Старобельске?» — задалась вопросом дипломат.

Также глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что колледж в Старобельске Луганской Народной Республики будет сохранен как знаковое место в память о погибших во время теракта ВСУ студентах. По его словам, здание разрушено полностью и не подлежит восстановлению в прежнем виде.

«Могу сказать, что здание разрушено полностью и восстановлению однозначно не подлежит. Но я очень надеюсь, что на этом месте будет отстроен с нуля новый корпус», — отметил он.

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