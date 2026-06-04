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04 июня 2026 в 12:41

Захарова объяснила причины своей эмоциональности и процитировала Байдена

Захарова сообщила, что ее эмоциональность вызвана человеческим безразличием

Фото: Валентин Егоршин/Росконгресс
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Представитель МИД России Мария Захарова заявила на Петербургском экономическом форуме, что причиной ее эмоциональности стало повсеместное человеческое равнодушие, передает корреспондент NEWS.ru. Дипломат также процитировала бывшего американского президента Джо Байдена, который вместе со своими внуками посетил один из нацистских концлагерей.

Я прошу у вас прощения за эмоциональность. Когда я вижу это безразличие, хочется докричаться, хочется достучаться, чтобы люди просто очнулись. Редко, когда я бы процитировала <...> Байдена в каком-то позитивном ключе, но одна фраза меня поразила. <...> Он привез их к входу в один из бывших нацистских концлагерей <...>. Он сказал, чтобы они развернулись спиной к входу. Когда они развернулись, он спросил, что они видят. Его внуки сказали, что они видят какие-то дома, которые в непосредственной близости. Правильно, сказал он. И самое страшное, что люди жили в этих домах и спокойно наблюдали, — сказала дипломат.

Ранее Захарова спросила у журналиста Стива Розенберга, почему он отказался освещать теракты Киева западной аудитории, в частности трагедию в ЛНР, где дрон ВСУ атаковал колледж. Дипломат отметила, что при этом корреспондент появляется на других мероприятиях.

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