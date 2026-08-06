Трамп спас маленького ребенка от «превращения в Байдена» Трамп спас ребенка от падения со сцены и пошутил про Байдена

Глава США Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе предотвратил падение маленького мальчика со сцены и вновь пошутил о своем предшественнике Джо Байдене, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в конце мероприятия в Red Rock Casino Resort and Spa, когда на сцену пригласили семью с двумя детьми, и один из малышей направился к краю — Трамп вовремя успел его остановить.

Я не хочу, чтобы он стал Байденом и упал со сцены, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что европейские партнеры Вашингтона не имеют мощных вооруженных сил, поскольку долгое время рассчитывали на американскую поддержку. Глава государства также вновь раскритиковал администрацию своего предшественника.

Кроме того, близкие экс-президента США сообщили, что Байден борется с метастатическим онкологическим заболеванием, которое сильно ограничивает его жизнь. По их данным, бывший глава государства окружен семьей, старыми друзьями и помощниками. Несмотря на эффективность лечения, здоровье Байдена находится в очень хрупком состоянии, добавили родные экс-лидера.