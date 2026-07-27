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27 июля 2026 в 13:50

«Как можно насмехаться над этим?»: сын Байдена заявил о жуткой болезни отца

The Washington Post: Байден борется с метастатическим раком

Джо Байден Джо Байден Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press
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Бывший президент США Джо Байден борется с метастатическим раком, пишет The Washington Post со ссылкой на его близких. Лечение оставляет жизнь экс-лидера страны очень скованной.

По их данным, Байден находится в кругу родственников, старых друзей и помощников. Лечение помогает ему, но в то же время его здоровье остается очень хрупким. Пока он старается находится в кругу семьи и оставить запоминающееся наследие. При этом близкие бывшего президента негодуют, когда над его здоровьем начинают смеяться.

Слушайте, я понимаю, если вам не нравится политика моего отца, или, если вы ненавидите меня, потому что верите всему, что говорят на Fox News. С этим у меня проблем нет, но у моего отца рак. Как можно насмехаться над этим? Что вам позволяет так издеваться? — заявил Хантер Байден.

Ранее экс-президент Штатов раскритиковал нынешнего лидера страны Дональда Трампа. Он назвал его «лузером» и обвинил действующую администрацию под его руководством в «вопиющей коррупции». Байден заявил, что корень проблем кроется в нарциссизме и некомпетентности.

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