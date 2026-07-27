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27 июля 2026 в 14:16

Полиция заинтересовалась инцидентом с блогером на Мамаевом кургане

Полиция проверит инцидент с блогером, бросившим деньги на Мамаевом кургане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Полиция проводит проверку инцидента с блогером, бросившим купюру номиналом 5 тыс. рублей в водоем на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в МАКСе. По информации местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил деньги в водоем у скульптуры «Стоять насмерть» и наблюдал, как люди пытались достать купюру.

В настоящий момент по данному факту сотрудниками отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Волгограду назначена проверка с целью дачи правовой оценки произошедшего и принятия законного решения, — сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня в городе Ростове Великом в Ярославской области. Инцидент произошел 3 июля в парке Победы. Очевидцы оперативно вызвали пожарные расчеты.

До этого жительницы поселка Борисоглебский Ярославской области выставили ягодицы к Вечному огню. Две женщины встали спиной к воинскому мемориалу и попытались просушить одежду прямо над пламенем, что возмутило очевидцев.

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