Полиция заинтересовалась инцидентом с блогером на Мамаевом кургане Полиция проверит инцидент с блогером, бросившим деньги на Мамаевом кургане

Полиция проводит проверку инцидента с блогером, бросившим купюру номиналом 5 тыс. рублей в водоем на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в МАКСе. По информации местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил деньги в водоем у скульптуры «Стоять насмерть» и наблюдал, как люди пытались достать купюру.

В настоящий момент по данному факту сотрудниками отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Волгограду назначена проверка с целью дачи правовой оценки произошедшего и принятия законного решения, — сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня в городе Ростове Великом в Ярославской области. Инцидент произошел 3 июля в парке Победы. Очевидцы оперативно вызвали пожарные расчеты.

До этого жительницы поселка Борисоглебский Ярославской области выставили ягодицы к Вечному огню. Две женщины встали спиной к воинскому мемориалу и попытались просушить одежду прямо над пламенем, что возмутило очевидцев.