Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 14:41

Легкоатлет Никитин назвал главную проблему изоляции РФ от мировых стартов

Легкоатлет Никитин: у молодежи отсутствует мотивация из-за отстранения России

Владимир Никитин Владимир Никитин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У молодых спортсменов отсутствует мотивация из-за отстранения от международных стартов, заявил NEWS.ru российский легкоатлет Владимир Никитин. Он отметил, что главной задачей спортсменов является занять призовое место.

Хотелось бы выступать [на международных стартах], хотелось бы, чтобы подтягивалась молодежь. Здесь ты выходишь, и темп не такой высокий. Мне кажется, мотивация ребят — выйти, попасть в призы, и все. Это самая главная задача, — сказал Никитин.

На чемпионате России в Екатеринбурге, который проходил с 23 по 26 июля, спортсмен выиграл золотые медали на дистанциях 5 тыс. м и 10 тыс. м. Он является рекордсменом России на 10 тыс. м.

Ранее чемпионка России в беге на 1,5 тыс. и 5 тыс. м Светлана Аплачкина рассказала, что международная изоляция сильно сказывается на психологии отечественных легкоатлетов, поскольку спортсмены могут выступать только на внутренних стартах. Она заявила о стремлении как можно скорее выступить на международной арене из-за желания конкуренции. По ее словам, особенно тяжело было в этом сезоне.

Спорт
легкая атлетика
отстранение
Россия
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД Румынии раскрыл причину высылки сотрудника посольства России
В МИД России назвали главную цель АСЕАН
Актер из «Резервистов» попал в базу «Миротворца»
Критик объяснил причины популярности Вани Дмитриенко
Кузбасская семья едва не потеряла жилой дом из-за мощного ночного пожара
В Госдуме ответили, как повысить доступность детских товаров
Москвичку уволили из-за нейросетей: DeepSeek, разглашение тайны
Мерц назвал «ударом по свободе» теракт в центре Берлина
В Нижнем Новгороде возобновят работу канатной дороги
Самолет-разведчик НАТО кружит над Черным морем больше шести часов
Стало известно, будет ли массовое распространение «черных вдов» в Москве
Спасатели нашли тело погибшего российского альпиниста на Эльбрусе
Агаларов впервые вышел в свет с 27-летней женой
Сын Рыбина и Сенчуковой женился во второй раз
Раскрыто, почему нельзя выносить еду из отеля с системой «все включено»
Биолог объяснил, с чем связана гибель уток в Екатеринбурге на фоне жары
Иран пригрозил покровителям Украины за атаку по своему судну
Россиянки забили унитаз турецкого отеля украденной пахлавой
Зеленский прилетел в Британию
Врач объяснила порядок действий при солнечном ожоге
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.