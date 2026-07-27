Легкоатлет Никитин назвал главную проблему изоляции РФ от мировых стартов

У молодых спортсменов отсутствует мотивация из-за отстранения от международных стартов, заявил NEWS.ru российский легкоатлет Владимир Никитин. Он отметил, что главной задачей спортсменов является занять призовое место.

Хотелось бы выступать [на международных стартах], хотелось бы, чтобы подтягивалась молодежь. Здесь ты выходишь, и темп не такой высокий. Мне кажется, мотивация ребят — выйти, попасть в призы, и все. Это самая главная задача, — сказал Никитин.

На чемпионате России в Екатеринбурге, который проходил с 23 по 26 июля, спортсмен выиграл золотые медали на дистанциях 5 тыс. м и 10 тыс. м. Он является рекордсменом России на 10 тыс. м.

Ранее чемпионка России в беге на 1,5 тыс. и 5 тыс. м Светлана Аплачкина рассказала, что международная изоляция сильно сказывается на психологии отечественных легкоатлетов, поскольку спортсмены могут выступать только на внутренних стартах. Она заявила о стремлении как можно скорее выступить на международной арене из-за желания конкуренции. По ее словам, особенно тяжело было в этом сезоне.