Сап-фестиваль «Вашана» прошел в арт-кэмпе «Дикая Мята»

Традиционный сап-фестиваль «Вашана» состоялся с 24 по 26 июля в арт-кэмпе «Дикая Мята». В программу вошел заплыв по реке Вашане, йога на сапах, мастер-классы по баланс-борду и слэклайну, гвоздестоянию, практики цигун, матч по волейболу с участием Драгни и акустические выступления музыкантов.

Мы благодарим всех гостей за ту яркую, позитивную, солнечную и карнавальную атмосферу. Было много невероятных образов — они стали главными звездами этого уик-энда! Вместе у нас получилось создать незабываемые выходные, — отметила продюсер сап-фестиваля Елена Володина.

Центральным событием фестиваля стал масштабный заплыв, в котором на 150 сапбордах приняли участие гости с детьми и домашними питомцами. Приз от организаторов «Вашаны» был вручен семье в костюмах ангелов — победители получили приглашения на фестиваль следующего года и размещение в доме на территории арт-кэмпа «Дикая Мята».

Специальный приз фестиваля вручили за косплей дуэта Angine de Poitrine — полный комплект билетов на событие 2027 года, а приз зрительских симпатий получила гостья в образе Урсулы. Программа также включала Холи, сплав на 9 км, ночной и пижамный заплывы, а также йогу на сапбордах, состоявшуюся впервые.

В течение всех трех дней в зоне баланса проходили мастер-классы по гавайским танцам, балансборду, слэклайну, утренней йоге и чайным церемониям. Гости могли освоить цигун, постоять на гвоздях, поджемить на этнических инструментах, изучить акро-йогу и ознакомиться с метафорическими картами. Также для посетителей проводились занятия по танцам, игре на укулеле, изготовлению украшений и природной живописи.

Для гостей фестиваля выступили резиденты «Дикой Мяты». Среди них Драгни, Soltwine, NECHAEV, «Лолита Косс», «неаринаменя», «Пахала Дала» и «МИЧ».