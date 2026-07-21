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21 июля 2026 в 11:26

В арт-кэмпе «Дикая Мята» пройдет сап-фестиваль «Вашана»

Фото: предоставлены PR-службой «Дикой Мяты»
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В арт-кэмпе «Дикая Мята» состоится сап-фестиваль «Вашана». Мероприятие пройдет на берегах реки Вашана 24-26 июля. За его созданием стоят организаторы музыкального фестиваля «Дикая мята».

Это невероятно любимый мной фестиваль в арт-кэмпе «Дикая Мята». Он устроен ровно как идеальный расслабленный загородный уикенд. Камерная атмосфера, красивые люди, карнавал, доски, вода, посиделки на «Лампе», вечеринки в клубе, утренний бассейн. То есть ровно то, что человек ждет от мини-отпуска, — рассказал продюсер фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин.

Гостей фестиваля ждет концертная программа от резидентов «Дикой Мяты». Среди них Драгни, Soltwine, NECHAEV, «Лолита Косс», «неаринаменя», «Пахала Дала» и «МИЧ». В рамках мероприятия пройдут и сплавы на сапах и байдарках: яркий карнавальный, утренний пижамный, красочный холи, таинственный ночной, умиротворяющий на 9 км. Кроме того, впервые на фестивале будет возможность попробовать йогу на сап-бордах. Посетители смогут погрузиться в атмосферу душевного и физического баланса благодаря слэклайну, баланс-бордам, чайным церемониям, медитации и йоге.

«Вашана» — это люди и их энергия. Здесь всегда чувствуешь себя своим. Днем — взрыв ярких красок, образов, эмоций. Вечером — душевность, уют и тепло общения. Вместе с любимой музыкой, прогулками на сапах и живописной природой выходные на «Вашане» станут частью идеального лета, — поделилась продюсер фестиваля «Вашана» Лена Володина.

Ранее появилась информация, что крупнейший независимый мультиформатный фестиваль «Дикая Мята» откроется 17 июня в 2027 году. Само мероприятие продлилось до 20 июня.

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