«Пугачева вернулась!»: Поплавская рассказала о провале фестиваля Вайкуле Поплавская: Пугачева вернулась в Латвию, чтобы спасти концерт Вайкуле от провала

Певица Алла Пугачева экстренно прибыла в Латвию раньше запланированного срока, чтобы спасти провальный фестиваль Лаймы Вайкуле, сообщила актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале. По ее словам, мероприятие «трещит по швам»: публика не желает покупать билеты на выступления приглашенных артистов, среди которых есть иноагенты.

Алла Пугачева вернулась! С поезда сразу отправилась на помощь лучшей подруге, — написала она.

До этого уточнялось, что организаторы прибегли к помощи «тяжелой артиллерии» — Пугачевой. Расчет строится на том, что обещание появления Примадонны привлечет зрителей в небольшой зал и поможет избежать провала шоу.

Ранее Пугачева заявила, что лишилась прав на товарный знак «Баронесса фон Орбах», который был зарегистрирован за ней почти 30 лет назад. Это произошло потому, что срок действия регистрации истек 2 августа, и певица не подала заявление на продление. Последняя запись в государственном реестре была внесена в 2016 году, что позволяло использовать бренд до августа 2026 года.