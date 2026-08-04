Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 15:35

«Пугачева вернулась!»: Поплавская рассказала о провале фестиваля Вайкуле

Поплавская: Пугачева вернулась в Латвию, чтобы спасти концерт Вайкуле от провала

Яна Поплавская Яна Поплавская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Алла Пугачева экстренно прибыла в Латвию раньше запланированного срока, чтобы спасти провальный фестиваль Лаймы Вайкуле, сообщила актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале. По ее словам, мероприятие «трещит по швам»: публика не желает покупать билеты на выступления приглашенных артистов, среди которых есть иноагенты.

Алла Пугачева вернулась! С поезда сразу отправилась на помощь лучшей подруге, — написала она.

До этого уточнялось, что организаторы прибегли к помощи «тяжелой артиллерии» — Пугачевой. Расчет строится на том, что обещание появления Примадонны привлечет зрителей в небольшой зал и поможет избежать провала шоу.

Ранее Пугачева заявила, что лишилась прав на товарный знак «Баронесса фон Орбах», который был зарегистрирован за ней почти 30 лет назад. Это произошло потому, что срок действия регистрации истек 2 августа, и певица не подала заявление на продление. Последняя запись в государственном реестре была внесена в 2016 году, что позволяло использовать бренд до августа 2026 года.

Общество
Яна Поплавская
Алла Пугачева
Лайма Вайкуле
певицы
фестивали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам раскрыли секреты выбора хорошего арбуза
Терапевт объяснила, когда нужно делать прививку от гриппа
Юрист ответил, как получить дополнительные меры поддержки после 70 лет
Путин подписал закон об упрощенной регистрации авто в новых регионах
Часть пострадавших при атаке на Чехов перевели в Москву
Одного из основателей «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили к тюрьме в РБ
Подозрительный предмет обнаружили у одного из штабов НАТО
Мощные ливни с грозами и жара до +30: погода в Москве в конце недели
Нутрициолог перечислила продукты, поддерживающие здоровье печени
Британский доброволец ВС РФ показательно сжег флаг родной страны
В России рассказали о вероятности ухудшения отношений Украины и Турции
Автоэксперт объяснил причины роста популярности электрокаров
Севастопольцев предупредили о неоднократных взрывах в нескольких районах
Сотрудник ФБР украл крипту на $1 млн и сам сдался полиции
В Европе испугались «технофашизма» от американской компании
Росавиация раскрыла подробности поисков исчезнувшего самолета Cessna 182
Тренер оценил решение России отказаться от участия в ЧМ-2027 по волейболу
ИБ-эксперт раскрыл, как исправить проблему с открытием сайтов банков
«Результаты были триумфальными»: ВС РФ лишили ВСУ сразу 10 МиГ-29 за день
Известный волейболист поддержал отказ России от участия в ЧМ в Польше
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.