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04 августа 2026 в 15:53

В Европе испугались «технофашизма» от американской компании

Страны ЕС начали отказываться от нейросетевых продуктов компании Palantir

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Страны Евросоюза, включая Францию и Германию, из страха перед «технофашизмом» начали искать способы заменить нейросетевые продукты американской корпорации Palantir на европейские аналоги, пишет издание Politico. От успеха этих усилий, по мнению журналистов, напрямую зависит цифровой суверенитет Европы.

Уточняется, что разведывательные службы Германии и Франции уже переходят на разработки французского конкурента ChapsVision. Кроме того, правительство Испании дало указание блокировать продукцию американского техногиганта при государственных закупках. Интерес к французской военной нейросети Artemis AI также проявляют Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Румыния.

При этом структуры НАТО продолжают использовать системы Palantir в качестве главного инструмента для управления боевыми операциями. Командующий альянсом по трансформации адмирал Пьер Вандье заявил, что у блока пока нет жизнеспособных альтернатив этому боевому ИИ. Американская компания агрессивно внедряла свои продукты во время кризисов, например, после терактов в Париже в 2015 году или в пандемию.

Дополнительную тревогу у европейских политиков вызвали идеологические взгляды руководства корпорации. Основатели Питер Тиль и Алекс Карп ставили технологические достижения выше демократии, что многие в ЕС расценили как основу для будущего технофашизма.

Ранее в ЕС ввели обязательную маркировку профессионального контента, созданного нейросетями. Привести продукты в соответствие с этими нормами необходимо до 2 декабря.

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