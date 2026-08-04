На Украине уклонист женился на инвалиде для побега Во Львовской области судят женщину-инвалида за фиктивный брак с уклонистом

Во Львовской области будут судить 60-летнюю женщину с инвалидностью, которая заключила фиктивный брак с военнообязанным для его выезда за границу, сообщается на сайте областной прокуратуры. Ей инкриминируют содействие в незаконной переправке лица через государственную границу, что грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, жительница Пустомытовского района за денежное вознаграждение согласилась стать женой 41-летнего мужчины из Львова. Эта схема позволила ему выехать в Польшу в августе 2023 года в качестве сопровождающего человека с ограниченными возможностями здоровья.

После пересечения границы женщина пешком вернулась на Украину, в то время как ее фиктивный супруг остался за рубежом. Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу.

Ранее на Украине задержали военного чиновника, который за $10 тыс. (около 724 тыс. рублей) организовал аналогичную схему с фиктивным браком уклониста и женщины-инвалида. Правоохранители пресекли эту деятельность в момент передачи денег, предъявив фигурантам обвинения в торговле людьми.