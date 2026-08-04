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04 августа 2026 в 17:18

Климатолог раскрыла, к чему приведет извержение Йеллоустоуна

Климатолог Даль: извержение Йеллоустоуна не уничтожит цивилизацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Извержение Йеллоустоунского супервулкана не уничтожит современную цивилизацию, поделилась мнением в беседе с РИА Новости американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль. С ее слов, катаклизм может вызвать только временное глобальное похолодание.

Пока нет никаких свидетельств того, что крупные извержения в прошлом создавали угрозу существованию цивилизации. Скорее всего, мы увидели бы временное глобальное похолодание, частично компенсированное вызванным деятельностью человека потеплением, а также последствия для сельского хозяйства, — заявила эксперт.

Она добавила, что извержение серьезно повлияло бы на цивилизацию. Больше всего от него пострадали бы климат и экономика человечества.

Ранее специалисты зафиксировали пепловый выброс из вулкана Шивелуч на Камчатке. Его высота составила 12 км. Облако пепла двинулось в западном направлении.

Кроме того, вулкан Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява извергался четыре раза. Во время извержений наблюдались выбросы серого и белого пепла.

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