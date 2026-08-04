Диетолог дала советы, как питаться в жару Диетолог Дианова: в жару лучше отказаться от тяжелой пищи

В жару лучше отказаться от тяжелой пищи, посоветовала диетолог гастроэнтеролог Нурия Дианова. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что такая еда требует много энергии от пищеварительной системы.

В первую очередь под запретом оказывается тяжелая пища, требующая от пищеварительной системы много энергии и времени на переработку. Организму приходится выбирать: либо переваривать еду, либо охлаждать тело, — объяснила Дианова.

По ее словам, лучше исключить из рациона красное и жирное мясо, продукты глубокой переработки, добавленный сахар, молочные коктейли и сладкие напитки. Диетолог обратила внимание, что также стоит отказаться от крепкого алкоголя и острой пищи.

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