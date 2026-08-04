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04 августа 2026 в 17:59

Диетолог дала советы, как питаться в жару

Диетолог Дианова: в жару лучше отказаться от тяжелой пищи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В жару лучше отказаться от тяжелой пищи, посоветовала диетолог гастроэнтеролог Нурия Дианова. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что такая еда требует много энергии от пищеварительной системы.

В первую очередь под запретом оказывается тяжелая пища, требующая от пищеварительной системы много энергии и времени на переработку. Организму приходится выбирать: либо переваривать еду, либо охлаждать тело, — объяснила Дианова.

По ее словам, лучше исключить из рациона красное и жирное мясо, продукты глубокой переработки, добавленный сахар, молочные коктейли и сладкие напитки. Диетолог обратила внимание, что также стоит отказаться от крепкого алкоголя и острой пищи.

Ранее заведующий амбулаторным хирургическим офтальмологическим отделением Подольской больницы профессор доктор медицинских наук Алексей Егоров предупредил, что, если солнцезащитные очки подобраны неправильно, они могут вызывать головную боль. Он отметил, что при покупке важно обращать внимание не на цвет, а на наличие защиты UV400.

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