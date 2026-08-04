Ужесточение мобилизации заставит солдат ВСУ сдаваться в плен, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом он отметил, что не стоит ожидать серьезных волнений в городах Украины из-за страха населения.

К сожалению, нет [предпосылок для протестов на Украине]. Там слишком жестко действуют, там полный произвол и беззаконие. Это признается практически всеми. Во Львове вышли люди, избили одного мужчину, организовали протест, перевернули машину. Всех их засняли на видеокамеру. Участников протеста на следующий день арестовали, заставили чуть ли не на коленях просить прощения и, по сути, отправили на фронт. То есть попытка такого протеста закончилась очень печально, и все это понимают. Поэтому открытых протестов не будет. Те, у кого есть возможность на фронте сдаться, будут сдаваться в плен. Это тоже форма протеста, — сказал Кнутов.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что стране нужна справедливая, прозрачная и добровольная система мобилизации, а не та, которая терроризирует граждан и толкает их на край пропасти. Ее поразил случай в Одессе, когда мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК (украинский аналог военкоматов).