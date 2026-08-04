Бастрыкин заинтересовался сносом советского памятника в Польше Бастрыкин поручил проверить снос советского памятника в городе Пыжице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с разрушением памятника советско-польскому воинскому братству в городе Пыжице в Польше, сообщили на сайте ведомства. Правоохранители установят детали произошедшего и дадут правовую оценку.

Следователи будут работать вместе с МИД России. Вместе они оценят действия всех лиц, которые были причастны к сносу монумента.

Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника, — говорится в сообщении.

Разрушение монумента снимали в прямом эфире сотрудники Институт национальной памяти. Для сноса использовали строительную технику. По словам представителей властей Пыжице, на месте снесенного памятника появится парк Свободы.

Ранее стало известно, что два советских монумента хотят снести в населенных пунктах Волынской области на западе Украины. Речь идет о селах Заречье и Вощатин.