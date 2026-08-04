Мужчина получил осколочные ранения при ударе БПЛА по грузовику Мужчина пострадал при ударе дрона по грузовому автомобилю в Белгородской области

В поселке Борисовка Борисовского района беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль, сообщил оперштаб региона в МАКСе. В результате удара мужчина получил осколочные ранения.

Мужчина самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочные ранения плеча и ног. После оказания помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу № 2 города Белгорода, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на муниципальный округ Чехов. По его словам, у раненых диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.

До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что девять пострадавших от атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Геленджике, включая троих детей, остаются в тяжелом состоянии. В настоящее время в больницах Геленджика и Краснодара находится 21 пострадавший при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке.