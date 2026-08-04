Раскрыто состояние пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике детей Состояние девяти пострадавших от атаки ВСУ в Геленджике остается тяжелым

Девять пострадавших от атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Геленджике, включая троих детей, остаются в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время в больницах Геленджика и Краснодара находятся 21 пострадавший при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке. Помощник министра добавил, что проведены консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

На стационарном лечении в больницах Геленджика и Краснодара находятся 21 пострадавший при атаке БПЛА укронацистов в Архипо-Осиповке, в том числе трое детей. Состояние девяти пострадавших, в том числе двоих детей, остается тяжелым, — сказал он.

Утром 4 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 320 украинских беспилотников над регионами России. В ночь на 3 августа сбили 131 БПЛА. Утром 2 августа в Минобороны сообщили о перехвате 635 украинских беспилотников.