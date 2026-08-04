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04 августа 2026 в 11:10

Бизнес просит налоговые каникулы из-за ударов по складам Wildberries

Бизнес просит у властей налоговые каникулы до конца года из-за атак на склады WB

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Общероссийская общественная организация «Опора России» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить предпринимателям, чьи товары повредились при атаках на складские комплексы Wildberries, отсрочку по уплате налогов всех уровней — как минимум до конца 2026 года, передают «Известия» со ссылкой на письмо за подписью президента объединения Александра Калинина. Также речь шла об отсрочке по уплате страховых взносов.

В «Опоре России» пояснили, что селлеры, лишившиеся товара, могут не справиться с налоговыми обязательствами в установленные сроки, поскольку им требуется время для оценки ущерба, инвентаризации и принятия решений о дальнейшей судьбе продукции. Действующий порядок предоставления отсрочек, по мнению предпринимателей, излишне забюрократизирован и не позволяет оперативно получить помощь. Калинин уточнил, что отсрочка должна действовать в рамках текущего бюджетного цикла, поэтому ее целесообразно продлить как минимум до конца года.

Помимо налоговых послаблений, «Опора России» предлагает разработать механизм страхования товаров, оборудования и недвижимости от военных рисков, включая ущерб от атак беспилотников. Сейчас в России такая защита предусмотрена только для грузоперевозок с участием субсидий Российской национальной перестраховочной компании.

Ранее пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщила, что возгорание произошло на складе Wildberries в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Красном Бору Ленинградской области. Люди были заблаговременно эвакуированы, пострадавших нет.

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