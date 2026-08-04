Россиянин штамповал дроны с помощью 3D-принтера ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в сборке БПЛА с помощью 3D-принтера

ФСБ России сообщила о задержании в Крыму россиянина, подозреваемого в государственной измене, передает ТАСС. По версии спецслужбы, мужчина передавал СБУ сведения о российских военных объектах, а также организовал изготовление и сборку беспилотников с использованием деталей, напечатанных на 3D-принтере.

Задержан гражданин России, подозреваемый в совершении государственной измены». Задержанный — житель Красноперекопска, уроженец Херсонской области 1993 года рождения. Он был завербован сотрудником СБУ в мессенджере Telegram и по его указанию осуществлял сбор и передачу сведений о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений ВС РФ и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова, — сказано в сообщении.

Ранее жителя Феодосии приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. По информации прокуратуры, осужденный был противником проведения СВО. Суд установил, что в сентябре 2024 года мужчина, собрал сведения о передвижении разведывательно-ударного вертолета и сфотографировал его. По данным суда, кадры и данные он отправил в чат-бот мессенджера, который использовала Служба безопасности Украины.