Организаторов теракта против руководителя российского региона арестовали Задержанных в Севастополе за подготовку терактов арестовали на два месяца

Двоих жителей Севастополя, которых задержали по подозрению в подготовке терактов по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, заключили под стражу, сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю в беседе с ТАСС. По информации ведомства, суд арестовал подозреваемых на два месяца. Фигуранты арестованы на два месяца, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Севастополе задержали двух россиян. Сначала злоумышленники по заданию куратора собирали данные о подразделениях ВС России в Крыму. Затем мужчин обучили обращению с самодельной взрывчаткой и поручили совершить теракты на критически важных объектах полуострова, а также против главы одного из новых регионов, когда тот был в Крыму. Россиян задержали, во время обысков у них нашли три FPV-дрона с боевыми зарядами и бомбу.

До этого Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал иностранца, который готовил теракт у здания местной прокуратуры. Подозреваемый пробудет под стражей до 28 сентября. По версии следствия, иностранец был сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации. Он также купил компоненты для самодельного взрывного устройства.