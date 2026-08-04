В Госдуме объяснили, на что повлияют новые стандарты страхования жизни Депутат Аксаков: договоры страхования жизни могут стать более прозрачными

Стандарты договоров страхования жизни могут стать более прозрачными, рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Согласно предложению Центрального банка России, страховщики будут обязаны до подписания договора выдать клиенту таблицу‑расшифровку крупным шрифтом с указанием того, какая часть взноса идет на страховую защиту и инвестиции, а какая — на комиссии и агентские вознаграждения.

Теперь гражданин, приходя в офис или оформляя полис онлайн, будет точно знать, за что он платит, как может забрать свои деньги и при каких условиях ему гарантирована выплата, — рассказал Аксаков.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что с 1 сентября 2026 года россияне смогут получать налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Льгота будет распространяться на договоры, заключенные с 1 января 2025 года.