Россияне смогут вернуть налог за взносы по страхованию жизни

С 1 сентября 2026 года россияне смогут получать налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Льгота будет распространяться на договоры, заключенные с 1 января 2025 года.

Норма встроена в статью 219.2 Налогового кодекса, где собраны вычеты на долгосрочные сбережения. До сих пор в этом перечне значились взносы по программе долгосрочных сбережений, договоры с негосударственными пенсионными фондами и индивидуальные инвестиционные счета третьего типа. Теперь к ним присоединяется страхование жизни, и все 4 инструмента работают внутри общего годового лимита в 400 тыс. рублей, — уточнил он.

По его словам, вернуть можно будет НДФЛ в соответствии с налоговой ставкой гражданина. При ставке 13% сумма возврата может составить до 52 тыс. рублей в год, а при более высокой ставке по прогрессивной шкале — до 88 тыс. рублей. Депутат уточнил, что право на вычет сохраняется при наличии не более трех действующих договоров, по которым человек выступает выгодоприобретателем.

Также с 1 сентября увеличится лимит взносов по договорам страхования жизни в пользу детей — заявить к вычету можно будет до 500 тыс. рублей вместо прежних 400 тыс. рублей. Оформить возврат можно будет после окончания года, в котором были внесены взносы. По словам Говырина, ФНС уже обновила необходимые формы документов для запуска нового механизма.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести налоговый вычет для молодоженов за расходы на свадьбу. По его мнению, такая мера могла бы стать формой государственной поддержки и своеобразным подарком для новых семей.