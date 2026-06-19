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19 июня 2026 в 05:57

Молодоженам в России хотят сделать необычный подарок от государства

Нечаев предложил ввести налоговый вычет на свадебные расходы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил предоставить молодоженам право на налоговый вычет за свадебные расходы. По его мнению, которое передает ТАСС, такая мера поддержки могла бы стать своеобразным подарком от государства для новых семей.

Свадьба — это большие расходы, это большая радость, молодые радуются, у них трогательный момент, но все это стоит очень много денег. Поэтому мы предложили сделать вычет, хотя бы в таком небольшом объеме — 400 тыс. рублей, — заявил Нечаев.

Инициатива может способствовать созданию новых семей, отметил он. При применении вычета к расходам до 400 тыс. рублей супруги смогут вернуть до 52 тыс. рублей из ранее уплаченного НДФЛ.

Ранее сообщалось, что свадьбы в России за год подорожали в среднем на 25%, причем сильнее всего выросла стоимость декора — почти на 75%. По информации источника, торжество на выездной площадке в Москве и Подмосковье сейчас обходится примерно в 700 тыс. рублей.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб, отвечая на предложение предоставлять молодоженам дополнительные дни отпуска заявила: в трудовом законодательстве уже достаточно возможностей для решения семейных вопросов. Она отметила, что такая инициатива является «избыточной нормой».

Общество
Россия
Алексей Нечаев
налоги
свадьбы
вычеты
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