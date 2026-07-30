Налоговая заинтересовалась богатыми, но безработными россиянами

Федеральная налоговая служба в Москве начала запрашивать у граждан без официального дохода пояснения о происхождении средств на покупку дорогостоящего имущества, сообщает РБК. Речь идет о приобретении автомобилей, недвижимости, яхт и других ценных активов.

По данным издания, в уведомлениях налоговые органы просят письменно объяснить источники средств, использованных для покупки имущества, а также сообщить, приносило ли оно доход, например от сдачи в аренду. Отдельное внимание уделяется доходам, связанным с автомобилями и водным транспортом. Также проверке могут подвергаться доходы от аренды, удаленной работы, зарубежных переводов и других источников поступления средств.