Налоговая заинтересовалась богатыми, но безработными россиянами

Федеральная налоговая служба в Москве начала запрашивать у граждан без официального дохода пояснения о происхождении средств на покупку дорогостоящего имущества, сообщает РБК. Речь идет о приобретении автомобилей, недвижимости, яхт и других ценных активов.
По данным издания, в уведомлениях налоговые органы просят письменно объяснить источники средств, использованных для покупки имущества, а также сообщить, приносило ли оно доход, например от сдачи в аренду. Отдельное внимание уделяется доходам, связанным с автомобилями и водным транспортом. Также проверке могут подвергаться доходы от аренды, удаленной работы, зарубежных переводов и других источников поступления средств.
Ранее руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил, что в январе — июне 2026 года поступления налогов в бюджетную систему России увеличились на 2,4 трлн рублей, или на 8%, достигнув 31 трлн рублей. Кроме того, он отметил рост нефтегазовых доходов на 25%.