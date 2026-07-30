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30 июля 2026 в 12:42

Налоговая заинтересовалась богатыми, но безработными россиянами

РБК: ФНС запрашивает объяснения у безработных владельцев дорогого имущества

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Федеральная налоговая служба в Москве начала запрашивать у граждан без официального дохода пояснения о происхождении средств на покупку дорогостоящего имущества, сообщает РБК. Речь идет о приобретении автомобилей, недвижимости, яхт и других ценных активов.

По данным издания, в уведомлениях налоговые органы просят письменно объяснить источники средств, использованных для покупки имущества, а также сообщить, приносило ли оно доход, например от сдачи в аренду. Отдельное внимание уделяется доходам, связанным с автомобилями и водным транспортом. Также проверке могут подвергаться доходы от аренды, удаленной работы, зарубежных переводов и других источников поступления средств.

Ранее руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил, что в январе — июне 2026 года поступления налогов в бюджетную систему России увеличились на 2,4 трлн рублей, или на 8%, достигнув 31 трлн рублей. Кроме того, он отметил рост нефтегазовых доходов на 25%.

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