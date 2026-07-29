Раскрыто, насколько выросли налоговые поступления в 2026 году

Налоговые поступления в бюджетную систему России в январе — июне 2026 года выросли на 8%, или на 2,4 трлн рублей, и достигли 31 трлн рублей, сообщил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он также подтвердил рост нефтегазовых доходов на четверть, передает пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

Сегодня мы наблюдаем, что полугодие идет, если говорить в целом о бюджетной системе, с ростом 8%. Это не просто 8%, это плюс 2,4 трлн рублей. Если говорить о региональных бюджетах, то это тоже плюс 8%. Федеральный бюджет чуть меньше — плюс 6%, это 765 млрд рублей. На него немного давят нефтегазовые доходы. При этом ненефтегазовые доходы растут на четверть, — сказал он.

Ранее Мишустин сообщил, что снижение зависимости российского бюджета от мировых цен на углеводороды — это важный тренд. По словам главы ФНС, ненефтегазовые поступления сегодня формируют 90% доходов консолидированного бюджета, что позволяет рассчитывать на выполнение обязательств даже при нестабильных ценах на углеводороды, передает пресс-служба правительства РФ.