«Много лет стремились»: Мишустин рассказал о важном тренде в экономике РФ Мишустин назвал важным трендом снижение зависимости бюджета от нефти и газа

Снижение зависимости российского бюджета от мировых цен на углеводороды — это важный тренд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. По словам главы ФНС, ненефтегазовые поступления сегодня формируют 90% доходов консолидированного бюджета, что позволяет рассчитывать на выполнение обязательств даже при нестабильных ценах на углеводороды, передает пресс-служба правительства РФ.

Много лет, мне кажется, государство стремилось снизить свою зависимость от углеводородов, от такой ренты. И это очень важный тренд, — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что за январь — май текущего года США нарастили импорт российских удобрений до исторически рекордного для этого периода показателя — свыше $1 млрд (78 млрд рублей). В прошлом году этот показатель составлял $806,4 млн (62 млрд рублей). Рост в годовом выражении составил 28%. По итогам пяти месяцев Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков удобрений на американский рынок.