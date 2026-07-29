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29 июля 2026 в 18:22

Психолог раскрыл, почему молодоженам опасно пускать свекровь на ночевку

Психолог Иванов: одна ночь с свекровью в однушке может сломать новую семью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Просьба свекрови переночевать с молодыми в однокомнатной квартире сразу или через пару дней после торжества — это не забота, а вторжение, заявил NEWS.ru психолог Никита Иванов. По его словам, одна такая ночевка задаст тон всему дальнейшему общению, поэтому поддаваться на уговоры и ставить себя в тупик категорически нельзя.

Если свекровь просится переночевать в квартире молодоженов через пару дней после свадьбы, можно посмотреть на это как на выстраивание личных границ. После торжества такой вопрос поставит супругов в неловкое положение, особенно если у них однокомнатная квартира. Здоровый вариант — отказать, — сказал Иванов.

Психолог подчеркнул, что в начале совместной жизни крайне важно разово отстоять свое право на автономию, поскольку молодая семья только формирует собственные правила, а желание остаться вдвоем является абсолютно здоровой и естественной потребностью.

Ранее сообщалось, что женщина не готова к новым отношениям, пока скучает по прежнему возлюбленному. Психолог Евгения Александрова рассказала, что ей нужно разобраться в себе. По ее словам, это поможет построить фундамент для зрелых отношений в будущем.

Общество
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