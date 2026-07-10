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10 июля 2026 в 13:00

«Легко научить бояться»: психолог о «гречневом методе» приучения к горшку

Психолог Иванов: горшок не должен ассоциироваться у ребенка с болью и стыдом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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«Гречневый метод» и любые подобные варианты приучения к горшку могут вызвать у ребенка ассоциации процесса с болью, стыдом или наказанием, рассказал в беседе с NEWS.ru психолог Никита Иванов. Так он отреагировал на набирающие популярность в Сети ролики, где родители приклеивают скотчем гречку к стопам ребенка, чтобы тот быстрее научился ходить на горшок. По словам специалиста, также не рекомендуется поощрять малолетнего за поход в туалет.

Горшок не должен у ребенка связываться с болью, стыдом или наказанием, так легко научить его бояться. Бывает, что люди идут в другую крайность, например, дают вознаграждение, конфеты за поход на горшок. На самом деле, это тоже спорный вариант: ребенок начинает ходить не потому, что учится чувствовать позывы, а ради награды, — пояснил психолог.

Иванов добавил, что правильный вариант — поставить горшок на видное место, сажать ребенка на него сразу после сна, еды и прогулки, читать книжки про горшок или рассказывать своими словами и не ругать за промахи.

Тут важнее спокойствие и регулярность, чем хитрые методы, — резюмировал эксперт.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова рассказала, что злость — одна из базовых эмоций, поэтому родители должны учить детей правильно проживать ее, а не запрещать. Специалист подчеркнула, что впервые такая эмоция у детей проявляется в двухлетнем возрасте.

Общество
горшки
воспитание детей
советы психолога
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