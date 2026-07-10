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10 июля 2026 в 14:00

Врач рассказала, как определить готовность ребенка к горшку

Педиатр Щербинина: готовность к горшку определяется созреванием нервной системы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Готовность ребенка к горшку определяется исключительно созреванием нервной системы, рассказала NEWS.ru врач-педиатр Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Екатерина Щербинина. По ее словам, советы из интернета сменить подгузник на тонкие хлопковые трусики могут привести к стрессу, простудам из-за переохлаждения и стойкому отвращению к самому процессу.

Готовность к горшку определяется исключительно внутренним созреванием: контролем мышц тазового дна, умением сообщать о своих желаниях и зрелостью нервной системы. Обычно эти признаки появляются в возрасте от 18 до 30 месяцев, но каждый ребенок развивается в своем темпе, — пояснила врач.

Она посоветовала в начале освоения горшка попробовать на неделю отказаться от подгузника дома. Специалист пояснила, что так ребенку будет легче установить связь между ощущением наполненного мочевого пузыря и необходимостью сесть на горшок. Кроме того, можно предлагать горшок после сна, через 15–20 минут после еды и перед прогулкой, но не заставлять сидеть на нем дольше трех минут, уточнила она.

Если попытка оказалась неудачной, спокойно предложите горшок позже — без упреков и наказаний. Пусть горшок всегда стоит в одном месте, а ребенок садится на него в одно и то же время каждый день — например, после пробуждения и после завтрака, — отметила специалист.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова рассказала, что злость — одна из базовых эмоций, поэтому родители должны учить детей правильно проживать ее, а не запрещать. Специалист подчеркнула, что впервые такая эмоция у детей проявляется в двухлетнем возрасте.

Общество
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