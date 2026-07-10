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10 июля 2026 в 12:00

Психолог рассказала об опасности популярного метода приучения к горшку

Психолог Таранова: «гречневый метод» приучения к горшку может вызвать энурез

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Так называемый гречневый метод приучения ребенка к горшку, который активно распространяется в Сети, — негуманный по отношению к малолетнему, отметила в беседе с NEWS.ru детский психолог Ирина Таранова. По ее словам, приматывание скотча к стопам младенца может напугать его, тогда процесс мочеиспускания будет ассоциироваться со страхом, провоцировать энурез и другие расстройства. Добавление крупы лишь усиливает неприятные ощущения, отметила она.

Если цель в стимуляции и образовании нейронных связей, это можно получить другими способами. Например, с помощью сенсорных ящиков для ребенка, когда ящик заполнен гречкой и другой крупой, которой ребенок может играть, или игры с природными материалами, пальчиковыми красками, легким пластилином — то, что может развивать сенсорные ощущения у ребенка, — посоветовала эксперт.

Она также рекомендовала использовать классический метод — высаживая ребенка на горшок, сопровождать процесс эмоциональной поддержкой. Кроме того, можно показывать, как это делает взрослый того же пола, добавила психолог.

Можно сделать игрушку — зайку, сделать ей горшок и играть, как зайка хочет в туалет, садится на горшок. Через игру ребенок может освоить навык, — резюмировала эксперт.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова рассказала, что злость — одна из базовых эмоций, поэтому родители должны учить детей правильно проживать ее, а не запрещать. Специалист подчеркнула, что впервые такая эмоция у детей проявляется в двухлетнем возрасте.

Общество
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