10 февраля 2026 в 07:05

Психолог назвала признаки неготовности женщины к отношениям

Психолог Александрова: женщина не готова к отношениям, пока скучает по экс-парню

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Женщина не готова к новым серьезным отношениям, пока скучает по экс-возлюбленному, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, в таком случае важно дать избраннице разобраться в себе. Она отметила, что именно эта пауза заложит прочный фундамент для зрелых отношений.

Неготовность женщины к отношениям — не приговор и не проблема. Это нормальное состояние, как у любого взрослого человека. И здесь не требуется терпеть или спасать. Лучший выбор — не обвинять и не подгонять под свои ожидания, а дать ей пространство разобраться в себе. Именно эта честная пауза может стать основой зрелых отношений. Один из признаков неготовности женщины к новому опыту — когда она живет прошлым вместо настоящего. Постоянные отсылки к бывшим: что он дарил, как себя вел, как все начиналось и заканчивалось. Такие фразы показывают, что эмоциональная связь с предыдущим партнером до конца не разорвана. Для нового мужчины это опасный сценарий — он легко становится «терапевтом» вместо спутника, — пояснила Александрова.

Она отметила, что следующим ярким маркером является непредсказуемость в эмоциональной сфере. По словам Александровой, резкие перепады настроения и постоянные проверки партнера на прочность говорят не о поиске союза, а о глубокой внутренней неуверенности. Психолог подчеркнула, что в таком случае женщина часто бессознательно проецирует на нового мужчину незавершенные истории из прошлого.

Следующий признак неготовности женщины к отношениям — когда свидание превращается в допрос. Вместо легкого общения на первых встречах — шквал вопросов о доходе, планах, семейных сценариях и количестве будущих детей. Само по себе это не проблема, если речь идет о конструктивной беседе. Но когда мужчина чувствует себя обвиняемым, это сигнал. Женщина, скорее всего, пытается закрыть внутреннюю тревогу за счет внешней стабильности. И последний признак — эмоциональные качели. Вчера были восторженные сообщения, сегодня уже холодное молчание. Резкие смены настроения, необоснованная ревность, обиды «на пустом месте» — все это говорит о внутренней неуверенности. Женщина в этом состоянии ищет подтверждение своей ценности, а не партнерства, — резюмировала Александрова.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что невестка может настраивать мужа против родителей из-за ревности. По ее словам, такие девушки стремятся все контролировать и боятся чужого влияния. Эксперт отметила, что свекровь и невестка должны стать одной командой, тогда не возникнет конфликта интересов.

