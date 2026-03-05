Путин поручил ввести кредитные каникулы для еще одной категории граждан

Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить кредитные каникулы на тех, кто отражал атаки диверсантов на территорию России, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по правам человека на сайте Кремля. Соответствующие изменения планируется внести в законодательство.

Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на распространение механизма кредитных каникул, предусмотренного для участников специальной военной операции, — сказано в поручении.

Ранее Путин распорядился проанализировать существующую систему паллиативной помощи и разработать меры по ее совершенствованию. Особое внимание будет уделено обеспечению поддержки пациентов с тяжелыми заболеваниями, но не относящимся к категории паллиативных больных.

До этого глава государства поручил правительству пересмотреть условия семейной ипотеки в стране. В частности, российский лидер предложил добавить возможность покупки недвижимости в кредит на вторичном рынке. Сейчас семейная ипотека распространяется на новостройки.